Про странных покупателей с Авито.

машина мама: общем то имеет право передумать, поднять цену, выкинуть. Всё, что угодно.
Давно все говорят, собираетесь ехать, - позвоните, уточните. Могли и перед вами приехать и купить
Ну, то есть вы считаете нормальным вечером назвать свой адрес, договориться на определённое время и с утра за 40 мин до назначенной встречи всё отменить, зная, что люди к тебе едут на газели за крупногабаритной вещью?! Мне такого не понять.
Аноним 873,
Конечно, неочень красиво с её стороны. Надо было пораньше сообщить о том, что передумала. Но по факту - пока сделка не совершенна никто никому ничего не должен, это же частное дело, без договоров и прочее. Так что ожидать можно, что угодно. Надо было утром самой еще раз уточнить - все ли в силе. По крайней мере, я так всегда делаю, вообще по жизни считаю, что никто обо мне не позаботиться лучше меня самой )) на людей особо не рассчитываю, зная, что всем обычно плевать на других.
Аноним 826,
Она неадекватна 100%, звонить, когда просто задали вопрос 🤦🏻♀️
Но я в таких ситуациях просто сливаюсь игнором, потому что бесполезно ей объяснять что-то. Вот кроме хамства и ругани ничего не получите. На авито проще избегать такое.
Аноним 470: Конечно, не очень красиво с её стороны. Надо было пораньше сообщить о том, что передумала.
Так конечно! Я бы и слова не сказала тогда, передумала и передумала, бывает. Но мы с продавцом всё же обсудили, она знала, что мы с другого конца города поедем, всё обговорили. А звонить я не стала с утра т.к сочла, что вечером накануне всё четко обговорили и я побоялась людей разбудить, вдруг ещё спали. Мы же заказывали газель, пока она приехала, время на дорогу...звонить в 7 утра как то постеснялась. Продавец же сказала адрес, подъезд, квартиру, время назначила, мне в голову не пришло, что продавец с утра встанет не с той ноги.
Аноним 470: я в таких ситуациях просто сливаюсь игнором, потому что бесполезно ей объяснять что-то.
Меня просто возмутила такая наглость, думала по моему объявлению звонят, а там оказывается эта дама со своим шкафом, который мне уже нафиг не нужен, ещё и приказным тоном таким, чтобы всё бросала и ехала за ним.
Кошмар какой, как раньше на рынке, когда за тобой цыгане бегут, навязывают, а потом вслед оскорбления летят, если ничего не покупаешь.
Аноним 826: Утром задала вопрос А обязательно задавать вопрос в 6 утра? Зная, что это твой часовой пояс, что Екатеринбург? Это не скорая помощь, чтобы так спешить. Мне не понять. На вопросы стараюсь отвечать не ночью, хотя можно, прочтут же когда смогут.
Иногда забываю отключить звук на телефоне и Москва/Питер начинают написывать. Они пришли с работы и ищут, можно понять и то не всегда удобно получить СМС в 2 часа ночи, но тут?
Двусторонняя странность.
Аноним 833: Иногда забываю отключить звук на телефоне
Открою вам секрет - сейчас на смартфонах есть функция «не беспокоить», настраивается по времени (у меня с 10 вечера до 7 утра). Избранные контакты могут мне писать и звонить, их слышу. Все остальные уведомления в беззвучном режиме приходят. Очень удобно))
Аноним 833,
Я уже давно отключаю звук на ночь. Утром просыпаюсь - сообщения и заказы от москвичей. Они сами после 12 ночи пишут, у меня от 2 до 5 часов в это время. Так что это уже давно никого не парит, отключить звук и нервы в порядке ))
Аноним 833: А обязательно задавать вопрос в 6 утра? Зная, что это твой часовой пояс, что Екатеринбург?
Написать, это не позвонить, и если вы не заметили, она ответила только ближе к 10, то есть я её этим не разбудила, К тому же на Avito можно сделать настройки в какое время будут поступать звонки и сообщения, на телефоне это тоже легко сделать. Мне бывает и по ночам пишут, всегда на ночь звук отключаю и меня это никак не беспокоит. И мне бы даже в голову не пришло лезть в профиль к потенциальному покупателю и названивать ему, когда меня об этом не просят. Первый раз с таким сталкиваюсь
Аноним 833: Это не скорая помощь, чтобы так спешить
А кто спешил? Написала с утра в 6:30, зная, что потом буду занята, продавец ответил когда ему было удобно, но ей этого почему-то показалось мало, полезла искать возможность ещё и позвонить.
Аноним 873: Утром муж отпрашивается с работы, берем газель и едем по адресу...И мне приходит смс, что продавать передумали,
Аноним 873: Ну, вот кто так делает?! Написала я отзыв соответствующий, конечно
А я с вами несогласна. Прежде чем ехать надо было позвонить и удостовериться что всё в силе. Может шкаф уже купили за ночь, а вы попёрлись ничего не говоря. Люди разные, кто-то сообщит об изменении планов, кто-то молча сольётся, сами-то почему о себе не позаботились? Обязательно звонить перед выездом и подтверждать встречу! А то знаете сколько таких покупателей, которые с вечера наобещают с три короба, а утром уже забыли про тебя, а ты сидишь и ждёшь у моря погоды. Может вас за таких же приняли.
Аноним 537: я с вами несогласна. Прежде чем ехать надо было позвонить и удостовериться что всё в силе.
А я написала в отзыве как было дело и пусть потенциальные покупатели знают, что этого продавца может неожиданно с утра обуять приступ жадности, продавец может передумать. И пусть хоть всю дорогу на телефоне с продавцом висят пока доедут, а то вдруг опять передумать успеет.
Аноним 873,
Нет, сама так не делаю, жду с кем догововарилась, отказываю следубщим до часа х. Но в целом для рынка это нормально
На авито ну очень редко покупаю. Но в запланированный день всегда звоню и уточняю, это в первую очередь для себя нужно, дабы не тратить время, нервы и дегьги
машина мама: Но в запланированный день всегда звоню и уточняю, это в первую очередь для себя нужно, дабы не тратить время, нервы и дегьги
Да мы вечером созвонились, всё обсудили, адрес получили, договорились на раннее утро, что вывезти должны до 9 утра. Ну кто мог подумать, что продавец за ночь передумать успеет и напишет смс за 40 минут до визита, когда мы уже в пути! Да пофиг, отзыв оставила как предупреждение другим.
Аноним 826: Написать, это не позвонить, и если вы не заметили, она ответила только ближе к 10, то есть я её этим не разбудила,
Вы решаете за других, поэтому и получили. Может разбудили и она вам так отомстила? Правы не на все 100 и строчите ответы.
Аноним 833,
Заметьте, вы единственная, кто считает, что с моей стороны было что-то не так и оправдываете такое хамство.
Аноним 833: она вам так отомстила
Действительно, бедный продавец, такую каку ей сделала, шкаф у неё хотела купить, ей аж отомстить за это пришлось. Капец логика.
Аноним 826,
Вы друг друга стоите
Вы вопрос нп про цвет задали, а скидку попросили, значит параметры вам подходят. Ей наверно место надо было освободить, вот и ускорила процесс.
Она тоже не Ванга видеть чем вы там заняты. Может вы её разбудили в 6 утра, не выспалась вот и результат.
Вы тоже странная...
Аноним 504: Вы вопрос нп про цвет задали, а скидку попросили,.
Зачем я буду чужое время отнимать на переписку, если выяснится, что торг неуместен? Покупаю всё в квартиру для сдачи, пустая новостройка, полностью всю квартиру нужно до ума довести и обставить, а это не дешёвое удовольствие и нет никакой гарантии, что жильцы сохранят всë в целости. Так что не вижу смысла что-то дорогое покупать.
cit]Аноним 504: значит параметры вам подходят.[/cit]
Это ещё ничего не значит, остальное я не смогла выяснить, пока она не отвечала, нашла в другом месте
Аноним 504: Она тоже не Ванга видеть чем вы там заняты
Вы сами-то понимаете о чём говорите? Тоже чужих людей беспокоите, названиваете, когда им это не надо, они вас об этом не просили и даже свой номер телефона вам не давали?
Хотя о чём это я, вы сами от этого продавца недалеко ушли, хорошо хоть сообщение своё отредактировали
Аноним 504: Ей наверно место надо было освободить, вот и ускорила процесс.
Вы уж разберитесь, это я торопилась или она, а то сами себе противоречите.
Аноним 504: Может вы её разбудили в 6 утра, не выспалась вот и результат.
Читайте пожалуйста внимательней, что написано.
Аноним 504,
А вам самой бы понравилось, если бы после вопроса вам тут же названивали продавцы? Типа ну что? Брать то будете?? Давайте поторопитесь уже, а то у меня очередь!! И пофиг - удобно вам или нет.
Аноним 873: вечером назвать свой адрес, договориться на определённое время и с утра за 40 мин до назначенной встречи всё отменить, зная, что люди к тебе едут на газели за крупногабаритной вещью?! Мне такого не понять.
Так это биополярка в чистом виде. Тот ещё повезло, что за 40 минут отменили, бывает и хуже
Аноним 873: . Ну кто мог подумать, что продавец за ночь передумать успеет и напишет смс за 40 минут до визита, когда мы уже в пути! Да пофиг, отзыв оставила как предупреждение другим.
Ну вообще то с утра надо позвонить и спросить: все в силе? Выезжаем?
Потому что за ночь человек может уехать в больничку или срочно куда то по непредвиденным обстоятельствам...
Аноним 826,
Вы могли бы по телефону отказаться и не продолжать переписку, ну позвонила она и что...
Когда я на работе занята, я не беру трубки и тел всегда на беззвучке, а кому надо перезвонят или напишут.
Продавцы разные бывают, ну начала навязывать и диктовать свое, зачем отвечать?
Ваше белое пальто, не белое....
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Аноним 873,
В общем то имеет право передумать, поднять цену, выкинуть. Всё, что угодно.
Давно все говорят, собираетесь ехать, - позвоните, уточните. Могли и перед вами приехать и купить