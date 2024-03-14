Про странных покупателей с Авито.

У меня тут ситуация. Купила женщина сапоги экко в хорошем состоянии, за 1000 руб. Авито доставкой. Забирает с пункта. Через два дня пишет, что молнии разошлись, хочет вернуть всё деньги. Я прошу фото. Через дней пять присылает фото где просто разошлись молнии от давления голени (собачку надо зажать), то есть сапоги не по размеру были + я раз 10 до отправки проверила работоспособность молнии. И я уверена, она также проверила на почте это. Ps: Зажать собачку - 50 руб, поменять 150-250. К сожалению, у экко это частая проблема, если ноги толстоваты для сапог от давления молния разъезжается даже у новых.
Я ей сказала, что готова вернуть всю сумму + доставку, но при условии, что она сапоги приведёт в нетоварный вид , то есть порежет или покрасит, например, по мне так честно, и я буду уверена что она дальше не пойдёт реализовывать или носить эти сапоги (такое часто практикуют частники у которых большой товарооборот (бизнес на авито) , для меня же это больше для внутреннего ощущения, что я не лох, который на каждый визг покупателя бежит отдавать деньги, и не наткнусь на мошенника).
Многие наверно скажут, что типа я мелочная и должна ей просто так вернуть деньги, но она очень нахально общалась со мной+ для меня лично такие условия нормальные, я понимаю, что продавец таким образом защищает себя от мошенников, ведь авито нас не защитит. Да и ощущения несправедливости, я отправила хорошие сапоги, она написала только через какое-то время; я вообще за товар после того как его заберут с почты отвественности не несу по закону, но всегда всё равно иду на встречу покупателям
На что она мне написала " Ахахахаха а младенца тебе не принести в жертву? Лучше я тебе накатаю красочный отзыв🤣🤣🤣 " .
Вроде бы я так вежливо ей ответила, объяснила для чего я это прошу, сказала, что обязательно верну ей всё до копейки. Сейчас один негатив от авито, а покупатели покупают бу обувь и думают, что им все все должны и обслуживание и гарантию и ручки поцеловать.
Camia,
Вы правы, это потребительский экстремизм, у нас так на куртке из магазина молния разъехалась через неделю, сами поджали и дальше ребенок носит
Camia: На что она мне написала " Ахахахаха а младенца тебе не принести в жертву? Лучше я тебе накатаю красочный отзыв🤣🤣🤣 " .
Я бы её заблокировала и ничего не возвращала.
Совершенно очевидно,что она купила нормальные сапоги и сама их испортила, а вы ей теперь и за сапоги и за доставку деньги переводить собрались ну нельзя же так, вы чего такая?) тетка та нахалка, в открытую издевается над вами, капец.
ЛараШ,
Благодарю, я уже сама думаю, может они все вокруг правы, а я по весне схожу с ума и сама неадекватная продавашка 🤣
Camia,
Сохраняйте скрины переписки для оспаривания отзыва, пишите ей, что у вас есть основания подозревать ее в мошенничестве и более диалога не будет, а потом кидайте ее в блок.
Аноним 872,
Вы внимательно читали? Я была готова ей вернуть только если она приведёт их в нетоварный вид, то есть испортит. Понятное дело я не раскидываюсь деньгами на каждый пук покупателя не бегу возвращать ему деньги. Я не отрицаю, что молния у неё разошлась. И понимаю, что это может быть неприятно, поэтому ей предлагаю решения в котором мы остаёмся обе в условном плюсе
аленканешоколад,
У меня ни разу отзывы не оспаривали, когда была переписка. Всегда пишут, что это личное мнение автора. Тут тоже самое будет, но пару раз кину в спор
Camia: Вы внимательно читали? Я была готова ей вернуть только если она приведёт их в нетоварный вид, то есть испортит.
Я это прочитала, да. И? Типа всё нормально? Вы, конечно, уникальный продавец.. почему вы должны возвращать деньги за сапоги, которые она испортила? Порежет она в итоге их или нет - не имеет вообще никакого значения.
Аноним 872,
Имеет. Если она их не порежет она поменяет собачку и будет носить ещё лет 10 или продаст за теже 1000 руб и будет в плюсе, а я тот самый не мамонт. А если она их испортит, то вынесет на помойку и ничего с этого не поимеет, а я буду уверена, что на мне не наварились. Вот в чем смысл.
За молнию я взяла ответственность потому что стараюсь не бросать покупателей (если не сильно много времени прошло от покупки) , всегда пытаюсь найти компромисс. Это уже моя инициатива. Могла бы и заблокировать, конечно. Но я являюсь и покупателем часто, мне бы было приятно, что от продавца есть обратная связь. Поэтому я не блокирую с ходу
К сожалению соглашусь с вами, сама в такой ситуации была, отзыв не убрали. Но давайте используем все возможности для защиты)
Camia: За молнию я взяла ответственность потому что стараюсь не бросать покупателей (если не сильно много времени прошло от покупки) , всегда пытаюсь найти компромисс. Это уже моя инициатива.
У меня была немного похожая ситуация, я отправляла несколько книг общей суммой на 7.500, в итоге девушка сказала, что одна книга у неё, оказывается, уже есть а две пришли с пожелтевшими страницами, ей такое не надо (и там правда пара таких книг была, т.е. обмана с ее стороны не наблюдалось).
И всё это она написала вежливо и доброжелательно.
В итоге я ей сказала - выставляйте их на продажу за ту же сумму что я вам продала, и я их выкуплю, так же Авито доставкой отправите. Так и сделали.
Я всегда иду на встречу и доброжелательно общаюсь с теми, кто ведёт себя адекватно и корректно.
В вашем случае наглость у покупателя зашкаливает, неужели с вами можно так общаться?!
А вы все хотите какой то компромисс найти..
Девочки, а зачем вы вообще вступаете в переписку с неадекватами? Еще и деньги возвращаете.. вы магазин, что ли, где можно вернуть или обменять товар в течение 14 дней. Неужели так отзывов боитесь? В блок и всё.
Аноним 872,
Если бы прошёл день хотя бы, я бы так и сделала как вы. Но первая претензия была спустя два дня, вторая через пять дней. Что было с этими ботинками за это время я хз. Обратно их покупать однозначно нет. Я предложила свои супер лояльные условия, на что нормальный бы человек ответил - окей, без проблем. Потому что логично, что первоначальная цель вернуть свои деньги. Но в итоге в ответ на это максимально клиентоориентированное предложение слышу такую грубость - это жесть. Тут больше не про молнию, это уже мои проблемы насколько я готова идти на встречу покупателям, тут больше про то насколько покупашки охренели. Скоро будут просить моральную компенсацию за час в сапогах с разъехавшейся молнией
Аноним 248,
Ну да, было бы неприятно, у меня 151 отзывов на 5 🤣это первый на единицу. Просто когда покупатель не хочет угождаться, ему никак не угодить. Может она вообще хотела чтобы я ей ещё сверху пару тысяч добавила, тогда бы её устроил такой вариант событий. Просто до этого наш диалог не дошел
Аноним 248: В блок и всё. Согласна, но это не спасет от негативного отзыва. Написать она его все равно сможет.
Аноним 833,
Вот, а в случае отзыва когда идешь на компромисс можно накатать качественный ответ, что она опозорится только сильнее. Хотя там можно почти что угодно написать, авито всё равно не проверяет
Camia: у меня 151 отзывов на 5 🤣это первый на единицу. Даже единицей она не испортит ваш рейтинг при 151 отзывов на 5.
У меня такая же сумма отзывов. За последнюю неделю весеннее обострение. Два отзыва на 3 балла. При чем один " все отлично, но цвет не соответствует фото", отомстила мне, что я сделал не ту скидку, которую она хотела и не отправила той доставкой, которую она выбрала. Второй "мерки не правильные" и тут же выставила с тем же размером дороже. А может покупатель просто не знает свой размер и не захотела проверить свои мерки с указанными? Смирилась и перешагнула этих людей.
Аноним 833,
Да негативные отзывы уже не сильно принципиально, главное правильно написать ответ. Потому что негатива невозможно избежать увы
Camia: негативные отзывы уже не сильно принципиально
Я даже читала где-то в статье "авитолога", что как раз недоверие вызывают 150 только положительных отзывов, а если к ним есть один-два отрицательных с правильным ответом продавца, то так уже не кажется, что это профиль с "накрученными" отзывами и покупатель с большей вероятностью пойдет на покупку.
Так что перешагните и забудьте
аленканешоколад,
Даа, тоже читала)
Аноним 833: Согласна, но это не спасет от негативного отзыва. Написать она его все равно сможет.
Вы поймите, если человек неадекват, он в любом случае отзыв напишет. Даже если продавец вывернется наизнанку, будет перед ним лебезить, вернет деньги.. Девочки, давайте уважать себя и ценить свое время, тогда и потребительский экстремизм сойдет на нет.
Я лично знаю пару человек, которые пользуются такими добренькими продавцами. Мне одна женщина на работе сказала, что типа прочухала, что с продавца можно скидку поиметь и теперь постоянно претензии предъявляет, после покупки. Грозится накатать отзыв, требует скидку.
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ой, как же вы правы! на все 100!