Про странных покупателей с Авито.

Camia: вот честно, вам какой продавец согласиться обратно деньги полностью вернуть? Думаю, процентов 10. Тут многие пишут, мол, блокируй и всё, после забора с пункта вся ответственность моя равна 0, даже с точки зрения закона. По-своему, люди правы. А я пошла на встречу ей и в итоге с ваших слов я должно сидеть со своими старыми сапогами. Это по логике какой вселенной?
Я тот самый продавец. который выкупил обратно детские сапоги у нервной бабы. Продала на авито, все сфоткала. Женщина получила и через некоторое время написала мне в личку и сразу гневный отзыв, что я обманула, сапоги на помойку, там следы носки, как она такое сыну оденет. Я в шоке была если честно первые несколько минут. Хотелось , конечно, написать " иди и купи сыну новую обувь, а не поношенную д у р а". А потом успокоилась и предложила выкупить их обратно. Да, потратила на доставку, но нервы целее мне и рейтинг не испорчен. Конечно. она свыой отзыв удалила, иначе я бы ей такой же написала.
Нужно понимать, что продажа старых вещей на этой инет-площадке иногда сопряжена с вынужденным общением с неадекватами. продавцы все равно в плюсе остаются, получая деньги за уже ненужную им вещь.
Я не говорю. что вы обязаны выкупить, просто пишу, что это наименее "болезненный" способ разрешить ситуацию, Поскольку, как тут пишут, негативный отзыв вряд ли удалят.
Okalinka,
Я бы тоже написала что пункт закрыт, ехать далеко нет возможности
МамаДома: написала что пункт закрыт, ехать далеко нет возможности
Сейчас много пунктов ексмейл закрыли. В городе осталось штук 5.
Отправлять ими стало вообще неудобно
Okalinka: Ильича, где точно знала, что есть эта служба, я отправляла осенью через нее
Много пунктов закрылось. Больше половины точно
Аноним 58,
Да, знаю, езжу в воскресенье на мамина сибиряка, пускай хоть этот работает)
StrawberryBlond: Поскольку, как тут пишут, негативный отзыв вряд ли удалят.
Если у человека 20 отзывов на 5 и один на 2, где сплошная истерика. Понятно же, что проблемка не в продавце, а в покупателе.
StrawberryBlond,
Да ну, нафиг нужно, если сапоги соответствуют заявленному состоянию пускай бьётся в истерике, на такой отзыв легче ответить. Это дурачки из разряда, что бу обувь по какой-то причине должна быть новой. У меня тоже такие были, благо всегда смотрели на пункте и возвращали с пометкой не соответствует описанию (точнее их ожиданиям). Хотя она бу, на ней так или иначе следы носки. Вот тут бы и я, супер лояльный продавец, заблокировала бы нахрен пускай катает хоть каждый день по отзыву. Как говорится, глаза видели, что руки брали.
StrawberryBlond: наименее "болезненный
Не понимаю, чем мой метод более болезненный? Даже из дома выходить не нужно, а на авито я могу просто не забрать товар) , просто таким образом тянуть резину . Я ей, кстати, не предлагала выкуп, но мне даже интересно, что она ответит. Наверное, скажет, мол, ахахахах а тебе к дому не подвезти их?
Camia: Не понимаю, чем мой метод более болезненный? Даже из дома выходить не нужно, а на авито я могу просто не забрать товар) , просто таким образом тянуть резину . Я ей, кстати, не предлагала выкуп, но мне даже интересно, что она ответит. Наверное, скажет, мол, ахахахах а тебе к дому не подвезти их?
Я на вашей стороне, в принципе могли заблокировать. Просто если , например, рейтинг важен. Там же очевидно, что та женщина малость неадекват.
StrawberryBlond,
Да уже плевать, если честно, от негативных отзывов не отделаешься. Некоторые люди так просто свою самооценку поднимают, скидки выбивают, даже если вещь понравилась в общем, начинают выискивать косяки чтобы шантажировать или потешить своё эго. Люди разные, это мне неудобно скидки просить. А кто-то ради 100 рублей чуть ли не морду готов набить (как выше писала про мужика, который проклинал и желал смерти тем, кто ему не хотел бесплатно книги отдавать)
Был случай, когда продавала кеды за 800 экко тоже в хорошем состоянии, так тётка забрала с пункта авито эксмелй, где есть примерка. Она померила, но ей не подошло, якобы съемная стелька чуть подвернулась, но почему-то забрала. И мне начала писать поэмы, что стелька брак и кеды никуда не годятся (стелька, повторюсь, съемная, её можно вытащить и выпрямить, вставить другую и тд). Причём всё её сообщение начинались " Я не хочу вас обижать и расстраивать, но... Ваши кеды бракованое дерьмо (условно) стелька завернута, ходить невозможно".Я ей отвечала условно, что вы же мерили. Она продолжала,мол, я не хотела вас расстраивать, поэтому забрала кеды, но они только в помойку, там стелька подвернута. В итоге она высралась раз 10, причём содержание её сообщений было одинаково. Я её кинула в блок, ясное дело, хотела чтобы я ей предложила возврат денег
Отзыв не написала.
StrawberryBlond: Я тот самый продавец. который выкупил обратно
Мы так продавали колеса, летние, показали, рассказали, покупатель забрал и через пару дней начал названивать мужу, что колеса у нас квадратные и ездить невозможно, муж сначала в отказ, мол ты 20 минут разглядывал и трогал сам руками, видел, мы готовы были через шиномонтаж сразу. Никаких возвратов, потом покупатель начал давить на жалость, что для таких колес дорогая цена, у него 2 детей и т. п. Ныл ныл, отправлял ему фотки переобутой машины, и упорно звонил. Муж сказал мне или я ему морду набью или забираем колеса, я выбрала забрать))) В итоге договорились 2 забрать а 2 оставить, так и разошлись.
Впервые такого истеричку встречаю.
Мы на этих колесах прекрасно ездили , просто продали машину и надо было избавиться.
Aнoним: Вторая вообще невменяемая - настойчиво требовала мой номер телефона для связи, в конечном итоге назвала меня
Это ж мошенники )))
Okalinka,
У меня так же было с Ильича,я отменила и сказала продавцу,что пунктов рядом нет,оформляйте сдэком
Аноним 456: Девочки, а что это за странности? Пишут - ещё продаете? Отвечаю да. И на этом все. Или где примерить - пишу адрес у метро в центре города. И опять без ответа. Что хотят эти люди?
Да просто мозгокруты и мозгоклюи . которые никого кроме себя не уважают.
Camia: Иногда люди скролят объяву и нечаянно тыкают туда.
Что за бред?)))) как можно тыкнуть нечайно аж два раза?))) че глупость-то немыслимую оправдываете?)))
Продала сумку бу, цена условная. Косяки написала. Ручка потерта, сделана обмотка. Фото есть. Отправила. Через месяц прилетел отзыв с фото... Что делали с сумкой вопрос.. Видимо мыли хим средствами, обмотку сняли. Сумку узнала с трудом. Обвинили во всем.
Я ответила, что ок выкуплю обратно. Меня полили, что выкинули такое..
Заблокировала. Отзыв оспорила с фото того, что высылала.
Мне интересно : есть фото, описание, цена номинальная с припиской косяков вещи бу и пояснением этого.. Так что же ждут? Новую вещь без бирки?
Аноним 547,
Да и гарантию на всю жизнь
Аноним 332,
А чего вы такая агрессивная🤣🤣🤣, мисскликнуть типа нельзя, вы наверняка всегда по тем кнопкам попадаете, если найду у вас ошибку в слове, то значит вы просто бестолочь? Скролила, пальцем особенно если ногтище гиганское спокойно можно ткнуть нечаянно не туда, и подписаться на продавца который тебе нахер не нужен тоже можно. Боже, какая агрессия. Два раза в разное время, але, а не за один раз. Отправляется сообщение если один раз коснуться пальцем этой менюшки, при этом отменить отправку никак нельзя, только удалить сообщение.
Даже тут скролишь страницу и сердечки всем ставятся, там такая же схема.
Camia: а
Camia: А чего вы такая агрессивная🤣🤣🤣
да у вас тут все агрессивные)) два дня читаю одни обмены любезностями, и через коммент пишут обвиняют друг друга в агрессивности
Аноним 332,
🤡🤡🤡
Спасибо всем за советы, отменила ее заказ, но забронировала на 24 часа (сейчас авито такую функцию еще предлагает). Покупательница проявилась почти сразу. Решили оформить почтой.
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Мне сегодня в 3 ночи написали скинуть клеймо с сервиза. А в 8 утра мол уже не надо у других нашли. Я у написала извините,что в 3 часа ночи не подорвалась. Мне ответили что я агрессивная и негативная. Интересно по какому принципу людям срочно посреди носи сервиз понадобился. Так все равно авито доставка срочно не будет