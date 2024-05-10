Про странных покупателей с Авито.

Аноним 877: если включена авито доставка, то продавец обязан.....
Она даже если не включена, всё равно по мнению покупателей, продавец обязан
Отвечаешь только самовывоз. Сразу начинается А почему Avito доставкой нельзя? А в чём проблема?
Аноним 877,
А нафига мне писать? В объявлении все указано, на фото все видно, кнопка купить есть, все, что еще надо? Если у меня нет вопросов, я о чем буду беседовать с продавцом, про погоду поговорить, что ли?
Я не пишу, что обязана продать мне, я просто в недоумении от ситуации, как такое возможно вообще. Сколько лет на Авито покупаю и продаю, с таким бредом впервые сталкиваюсь.
Я отменила заказ сама, в итоге товар снова с кнопкой купить и доступен к заказу. Сейчас таких кинутых как я еще нарисуется несколько Продавец, кстати, принципиально игнорирует сообщения, хотя несколько раз был в сети.
Аноним 674: нафига мне писать?
Хотя бы о том, актуально или нет. И в курсе ли продавец про подключенную авито доставку. И собирается ли с ней связываться. Но если Вам нравится сначала платить, а потом узнать, что нет. Ну как бы Ваше право, платите молча дальше.
Аноним 674: как такое возможно вообще.
Если в объявлении указано в наличии несколько штук, тогда не видно , что уже товар заказан доставкой
Правда это иногда возможно случайно поставить,и не заметить
Аноним 877,
В тексте объявления все написано, все виды доставок, объявление свежее. На кой эти лишние разговоры? Теперь я начинаю понимать, откуда берутся такие любители поговорить- а продаете? А состояние?- Хотя все подробно написано, надо не полениться и прочитать для начала.
Аноним 674: А нафига мне писать?
Хотя бы спросить актуально ли ещё объявление. Может договорённость уже на этот товар, мало ли. Может почтой не отправляет, или наоборот любит только почтой и больше ничем. Мне вот лучше, чтобы сначала написали и согласовали со мной доставку, т.к я например почтой не отправлю, но подавляющему большинству почему-то именно ею надо))
Цена товара 300 рублей. Адрес указан в объявлении. Человеку я прямо ответила на вопрос, что только подъезжать (не так уж, кстати, и далеко от меня). Нет, видимо не до всех доходит.
В следующий раз буду советовать таким хитровыдуманным услугу доставки Яндекс.Такси. Только не согласятся ведь - там же платить нужно, а продавец, судя по всему, должен потратить свое время и деньги на проезд/бензин, чтобы ей привезти ПОСМОТРЕТЬ. А купит или нет - еще большой вопрос.
Аноним 877: Т.е. Вы не списавшись с продавцом сразу нажали купить.
Согласна полностью. Самой так недавно по носу прилетело, за то что сначала нажала и оплатила, а потом написала продавцу. Да было досадно, но косяк мой.
Аноним 674: Если у меня нет вопросов, я о чем буду беседовать с продавцом, про погоду поговорить, что ли?
Уточнить нужно готов ли продавец именно сейчас отправить хотябы.
Я недавно написала, девушка написала что она в больницу попала, поставила бронь.
Аноним 916,
Вот по своему опыту поняла, что либо четко писать где забрать и что только самовывоз; либо цена у вас ниже средней по рынку.
Аноним 916: . Человеку я прямо ответила на вопрос, что только подъезжать
Ничего себе вы во второй раз вежливо ответили) Они ж так и не поймут, будут реально думать, что продавец сожалеет о том, что нет машины и только поэтому не может развозить товары по 300 рублей
Подскажите, пожалуйста, после цены появилась строка "предложить свою цену".
Это какое-то нововведение? Или тупо очередной маркетинг и эта надпись есть у всех объявлений?
Нарисовалась у меня в покупателях женщина с соседнего дома. Вроде и хорошо, везти никуда не надо, оплачивать процент с продажи тоже, но как же долго она заберает товар. Впервые в сентябре решила купить коляску, рожать в конце января. Сказала, что заберёт в ноябре и оплатит. Я согласилась, о чем в декабре пожалела, т.к. на мой вопрос, когда купит, сказала, что в конце января закончат ремонт и заберёт коляску.
Решила больше с ней не общаться по поводу продажи. Коляску впоследствии купила и забрала.
Сейчас опять нарисовалась. Увидела в продаже шезлонг для ребёнка. Попросила ей его продать. Прошло три недели. Я написала, что если не передумала, то жду её. Ответила, что 5 мая сможет рассчитаться за него и заберёт. Уже 11 мая, поставила в продажу шезлонг. Что то надоело быть удобной этой даме. А как бы вы поступили на моем месте?
Аноним 476: как бы вы поступили на моем месте?
Напомнила о себе и спросила, держать ли для нее шезлонг? А то интересуются покупатели. Делайте как удобно Вам, ведь вы никому ничего не должны
Аноним 476: А как бы вы поступили на моем месте?
не стала бы держать - сроки прошли. Купит кто-то другой раньше - хорошо, дождется вещь эту мадам, когда она решится наконец - продадите ей.
Аноним 476,
Я бы изначально не стала ее ждать. Ну и что, что рядом живет, кому надо, те приедут.
Аноним 476: А как бы вы поступили на моем месте?
Отвечаю, что не бронирую (даже на день) перед тем как ехать уточните наличие.
С предоплатой, кстати, тоже больше не бронирую,. Всё равно потом истерику устроят, даже если изначально согласятся, что она не возвращается. Мне всё равно, кому продать, под кого-то подстраиваться обычно себе дороже выходит.
Аноним 476: как бы вы поступили на моем месте
Никого не жду никогда, пишу, что как будет готова к покупке, пусть обращается
Аноним 476,
Выставить на продажу. Если раньше купят, то и хорошо, если нет, то она купит)) И раз она, видимо, подписана на объявления, я бы дальше так же не стала бы её ждать. Она поступает не очень по отношению к вам
Я тут вообще обалдела от покупателя. После уборки детских вещей выставила бесплатно мозаику. Пишет женщина из другого города: Актуально? Да. Авито-доставкой отправите? На бесплатные позиции Авито-доставка не предусмотрена. А вы поставьте цену 10 рублей, я всё оплачу...
Я ей предложила поставить стоимость в 250 рублей. Одно дело, когда ко мне приехали и бесплатно забрали из дома. Другое - заморочиться за упаковку, сходить отправить, выстояв очередь... За бесплатно...
Конечно, такой вариант её не устроил, пошли манипуляции здоровьем и так далее... Не стала ей больше отвечать. А мозаику предложила в ближайший дворовый детский клуб.
Первый раз попалась покупательница- не забрала заказ. Так уговаривала , чтоб ей отправили. Тонкий фарфор , тщательная упаковка нужна. Ну ок уговорила, отправила ей. Итог- пятый день заказ висит в пункте выдачи, не забирает, на сообщения/ звонки не отвечает..... Спрашивает, зачем просила. Сидит онлайн, делает вид, что не видит. игнор, звонки сбрасывает...
Зато как продавцам, так Авито заколебет своим "Отправьте заказ в первые сутки"))))
Аноним 227: Первый раз попалась покупательница- не забрала заказ.
Вот хорошо бы Авито сделали возможность таким НЕзабирающим покупателям отзыв оставлять, что б все видели, что она не забрала заказ. и могли сделать выводы, стоит отправлять такой или нет. Потому как время терять и морозить заказ от 9 дней до 1 месяца не каждый захочет
Аноним 674: В тексте объявления все написано, все виды доставок, объявление свежее. На кой эти лишние разговоры?
Согласна. Люблю таких покупателей.
Аноним 537: я например почтой не отправлю
То есть, вы видите оформленный заказ, и не идёте отправлять?
Аноним 826: С предоплатой, кстати, тоже больше не бронирую,. Всё равно потом истерику устроят, даже если изначально согласятся, что она не возвращается
О, да! Это точно. У меня так одна обувь забронировала, продавала за копейки, 100р. Так вот так и не пришла и не забрала . Через ТРИ !!! через три месяца объявилась и стала требовать 100р обратно. Ну пришлось вернуть
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Т.е. Вы не списавшись с продавцом сразу нажали купить. Продавец пше и оправдывается перед Вами и Вы внезапно в расстройстве?
Но сейчас мне напишут, если включена авито доставка, то продавец обязан.....