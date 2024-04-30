Про странных покупателей с Авито.

Аноним 516: кстати нажала оформить доставку - на почту предлагает 179 рублей цену
Это вы заплатите за доставку
Аноним 516: 5-11 % от 200.
Помимо этого снимут с продавца
Аноним 516: цена за метр. Т.е. я оформляю доставку за 200
Попробуйте оформить через корзину, там можно выбрать сколько раз по 200 р. нужно заказать
Аноним 227: Ну вот , вам прописали, и что??? что толку?
а таким бесполезно прописывать в объявлении. Не утруждают себя ... А зачем. можно лучше продавца нагрузить. это из тех людей, которые считают что продавцы скакать перед ними должны)) и сидят все на сайте в ожидании их драгоценного внимания)) вот они их одарят ))
Аноним 210,
У меня хоть 105-му повезет ))) потому что «да» все равно короче, чем все остальное 😂😂😂
А мужик тоже будет кого-то куда-то отправлять, то есть тратить время и энергию на ответ ) так что без разницы
Аноним 416: Вывод: если Вы хотите заказать товар - пообщайтесь с продавцом!
Сто раз да!!
Только до этого - ПРОЧИТАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБЪЯВЛЕНИЕ! Посмотрите ВСЕ ФОТО в галерее! ПОСМОТРИТЕ выставленную ГЕОЛОКАЦИЮ!!!
Возможно там уже есть ответы на все ваши вопросы
Подскажите, кто знает.
Тариф за успешную сделку как работает, если продажа при личной встрече?
Т.е. написал человек, что хочет купить, подъехал, купил. Надо объявление закрыть. Указывать надо, что продал на авито? И тогда как-то оплачивать процент? Или они его просто в минус поставят и потом при авито продаже снимут?
Или можно просто закрыть объявление по "другая причина"? А если покупатель отзыв напишет по покупке?
У них просто там столько ограничений, что нельзя писать и пр, и за все предупреждение и отключение тарифа.
Аноним 470: У меня хоть 105-му повезет ))) потому что «да» все равно короче, чем все остальное 😂😂😂
ну каждому свое. Мне не лень написать нерадивому покупателю , что вся информация прописана в объявлении. и в шапке. А иногда и в названии объявлении. Может наконец-то научатся видеть информацию , которая перед глазами)) Мне не сложно подсказать. Зато на будущее человек смотреть сначала будет.
Вам лень- терпите дальше))
Аноним 470: А мужик тоже будет кого-то куда-то отправлять, то есть тратить время и энергию на ответ ) так что без разницы
ну как бы неуместное сравнение, отправлять товар и отвечать на вопросы, ответы на которые есть в названии объявления.
И все мы не железные , и да на 25й раз все рапвно скажешь , что "Написано же все в объявлении"
Не понимаю людей которые на это обижаются. Там на скрине женщина сразу в позу встала, а что так грубо общаетесь. Так как заслужила))) Да, да именно так и заслуживаешь. Шутка , канеш. Но по сути ни какой грубости в этом нет. Наоборот мне кажется очень даже вежливо уточнили, что ответ на ее вопрос прописан в объявлении. В чем грубость- непонятно.
Так что уважаемые покупатели! если не умеете читать сами название объявления и описание , тогда не надо обижаться, когда вам говорят "что все написано". А то совсем уже вас избаловали, слова не скажи, то им грубо, то еще что. слова сказать нельзя, госпожам))
Аноним 227,
А вы трудитесь не покладая рук, учите уму разуму нерадивых взрослых людей ))) главное, что вы уверены, что в будущем этот нерадивый точно будет читать внимательно и все благодаря такой заботливой учительнице 😂 прям миссия целая
Вообщем жду, когда все перевоспитаются )))
А пока спокойно в 100-ый раз отвечу «да» 😝
Аноним 470: А вы трудитесь не покладая рук,
а мне не сложно в отличии от вас)) написать два слова . Зато человек в следующий раз будет внимательней. Ну а вам если лень- так можете вообще не отвечать. чего так утруждаетесь-то?
Аноним 470: А пока спокойно в 100-ый раз отвечу «да» 😝
вот кого не понимаю, так таких правильных в "белом пальто" . Что ты никому ничего лишнего она не пишет. Ну не пиши. Нафига ты нам -то сюда это пишешь? Хвастаетесь, что лишнего покупателям не пишите, типа тактичная вся такая? А чего тут так много лишнего человеку пишите? и не ленитесь?
Тут то писать комитенты про то какая вы молодец вы не ленитесь?
А то что ты, фу ты ну ты, какие мы воспитанные , ничего лишнего не пишем, одно слово только. А чего тут -то без устали который день строчить постороннему человеку? Вот тут то ваше нутро и вылезло, двуличное)))))))))))
На Авито вы вся такая правильная и воспитанная, а тут не лень сраться второй день на эту же тему. Покупателю значит засс...ла написать, а тут в темпе смелая))))
Аноним 470: будущем этот нерадивый точно будет читать внимательно и все благодаря такой заботливой учительнице 😂 прям миссия целая
Вообщем жду, когда все перевоспитаются )))
Девочки, вот поражаюсь таким людям. вы мягко говоря странная. Нравится вам хавать молча все от покупателей , ну хавайте дальше. Только странно , что вы при этом осуждаете и высмеиваете других , кто не хочет как вы. А другие-то при чем? Все должны как вы?
человек ответил как захотел, вам -то какое дело? надо тут же: а вот не так, я вот не такая. я так не делаю . Это ж надо к этому прицепиться и полоскать второй день, как тузик грелку.
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Аноним 470: А вы трудитесь не покладая рук, учите уму разуму нерадивых взрослых людей ))) главное, что вы уверены, что в будущем этот нерадивый точно будет читать внимательно и все благодаря такой заботливой учительнице 😂 прям миссия целая
А вы чего сами -то прицепились? вы сейчас что делаете? не воспитываете что ли? учительница)))
вот вы настоящий токсик.
Не отвечайте ей, такие люди как энерговампиры, приходят в темы слить негатив и подписаться вашей энергией ведь никто не мешал мимо пройти
Аноним 470: А вы трудитесь не покладая рук, учите уму разуму нерадивых взрослых людей )))
вы чего правда прицепились-то? хотят люди отвечать развернуто покупателям- в чем преступление? тем более что некоторые такие покупатели попадаются , которых и послать не грех, не что им так ответит.
Или вы скорее всего как раз и есть тот покупатель, который не читает объявление , ничерта не видит в названии объявления, а сразу строчит вопросы продавцу глаза вытаращив похоже на то, иначе чего вас так задела чужая переписка
Ребят, кто сейчас на тарифе оплата за сделку, у вас какой процент берут с одежды и обуви?
Аноним 829: вы чего правда прицепились-то?
Справедливости ради, она не прицепилась. Она написала, а мне не сложно ответить "да" на сотый одинакрвый вопрос. А ей в ответ "а вот будет двести таких вопросов, то запоёте по-другому". Не первый раз уже в теме такие замечания. Мы же сами выбираем как реагировать, зачем других учить, как им отвечать покупателям
Благодаря политике Авито у меня теперь три профиля с кучей разных позиций.
Есть дорогие брендовые, с этикетками - не подошли по размеру, например. И огромное количество копеечных тряпок - дочь переросла, мне не вписались в гардероб, цель одна - расхламиться.
Мне не то, чтоб прямо жалко-жалко 11%, но с учетом того, что покупатель тоже платит, доставка отдельных позиций обходится дороже, чем обычная доставка Боксберри, я сравнивала. На 200 рублей дешевле отправить обычной доставкой Как-то гадливо, если честно. И ртом и опой.
Я цены пока не поднимала и предоплату на карту вообще не рассматриваю, как вариант, но политика Авито удивляет, мягко говоря.
Из самого удивительного - мне заблокировали бесплатные размещения книг, потому как посчитали, что я ими торгую. Цена копеечная алгоритм не смутила.
Camia: Ребят, кто сейчас на тарифе оплата за сделку, у вас какой процент берут с одежды и обуви?
5-11. Логику алгоритма понять не могу.
Я понимаю, если бы к весу и стоимости привязали процент, но за носки и за пуховик сняли одинаково. Я сегодня пуговицы отправляла и покрывало. Вот тут я офигела. Разница огромная в весе и в габаритах, пуговицы 11, покрывало 5. Где логика???
Аноним 781: как вариант, но политика Авито удивляет, мягко говоря.
У них политика одна, взять денег со всех.
У них помимо процентов с продавца и покупателя, на время сделки деньги аккумулируются. Явно не просто так лежат, а "крутятся".... Так что авито везде в плюсе.
Аноним 781: Разница огромная в весе и в габаритах, пуговицы 11, покрывало 5. Где логика???
Разница в разделах объявлений.
Я как выше уже писала беру предоплату 50% и для отправки меняю раздел на сумки, так дешевле выходит доставка для покупателя. Всё в плюсе… ну и получается с меня не 5% удерживают, а 2,5%
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Так это твы такая интересная! тут постоянно вижу, как покупатели пишут продавцам недовольно: -Ну так пропишите эту информацию в объявлении."
Ну вот , вам прописали, и что??? что толку?