Дура дурой. Или что вы делали неправильно? К 31 декабря выбираем самую-самую героиню темы!

EВА,
Спирт записала
Духовку, неа, я столько банок в ней испортила.... Что впору здесь отписываться. Банки потом у меня такие хрупкие были, ужс просто. Что с ними не так делала, да хз
\~Лия\~,
Я не ставила. Может не нажала отвечать анонимам?
Как редактировать?
Ржу с историй
Модераторы уважаемые, как дать отвечать анонимам?
nastuffka: А вот тут подробнее пожалуйста. Весной впервые купила посудомойка и ковыряю таблетки))
Их в слюде надо кидать! Да. Я лет 15 ковыряла
Про колхоз.
Приехала первый раз в командировку в Москву. Заселились в гостиницу, дали карточку-ключ. Захожу в номер, щелкаю выключателем - нет света. А снаружи какие-то мужики ковыряются в проводке. Я к ним вышла и спросила, когда будет свет. Они говорят: а вы карточку-то вставили? Пошли со мной в номер, показали, куда вставлять. Свет зажёгся.
Я и правда такую систему тогда первый раз видела и не знала, как оно. Никогда себя не ощущала такой дурой с Урала, как тогда. Стыдоба. Они всего лишь электрики, персонал, а я типа умная, научный работник. Но свет включить не смогла.
Я скучная. Ничего такого не делала. Кухню сама спроектировала, в трёх магазинах заказала детали, руководила сборкой. Разводку э/э в кухне сама нарисовала, купила все для нее, отруководила, как в санузел вывести. Сама отключила посудомойку и заглушки поставила. Сама промываю, когда раковины засоряются.
Я десять лет смотрела в окно пока чай пью и видела здание напротив. И вот недавно меня озарило, что архитектор сделал на доме над балконами стилизацию нашей уралмашевской белой башни. Где были глаза...
И таблетку тоже выковыривала
Купила новые дворники на машину, поставила, а они, собаки, не протирают стекло, еле-еле что-то чистят. Пошла в магазин возвращать, оказалось что защитную пластиковую фигню не сняла
Kaбанчик: Зайти в лифт и нажать кнопку своего этажа чтобы уехать вниз на первый, это наверное классика жанра?
Да, классика.
У нас ещё и поменяли лифты на говорящие. Захожу на своём седьмом в лифт, лифт говорит "седьмой этаж", и я на автомате жму кнопку 7. Мне иногда кажется, что лифт специально над человеками таким образом издевается!!
Murzik87: ь, оказалось что защитную пластиковую фигню не сняла
Вы нас победили с таблетками
УрфинДжюс: Модераторы уважаемые, как дать отвечать анонимам?
Нажмите плиз модераторам на это сообщение. Может можно включить анонимов? Или новую тему делать, а эту удалять?
История 2008 года.
Родился у меня сын. Роды тяжелые, ребенок первый, желтухой заболели- после роддома нас в инфекционку сразу забрали. В итоге дома оказались только через 3 недели после родов.
Со всеми этими нервами пропало у меня молоко. Пыталась кормить тем что еще оставалось- отказывался ребенок.
Сын орет, я реву, брат сбегал купил смесь. Корми говорит, что теперь делать. Ну я пошла, открыла банку , смотрю- ложки нет чем накладывать. Я еще пуще реветь))) муж подходит и говорит: дак ложка то в порошке этом, доставай… так смеялись потом)))
УрфинДжюс: Их в слюде надо кидать! Да. Я лет 15 ковыряла
Вот таблетки не ковыряла, а кубики для бачка брефовские да. А на них на упаковке большими буквами написано, что кидать в упаковке. Как так, хз. А я каждый раз материлась, потому что потом все руки и ногти синие.
А еще натуральную оболочку с сарделек всю жизнь снимала, а вместе с ней и полсардельки на выброс. Не так давно подруга глаза мне открыла🙈
Murzik87: Купила новые дворники на машину, поставила, а они, собаки, не протирают стекло, еле-еле что-то чистят. Пошла в магазин возвращать, оказалось что защитную пластиковую фигню не сняла
Да да-да-да, было такое, она еще такая, красивая, желтенькая была в цвет машины,
Палеолитическая Венера: лифт говорит "седьмой этаж", и я на автомате жму кнопку 7.
Купила машину новую с салона. В комплекте шла магнитола. Читаю инструкцию - звук регулируется кнопками на руле. А у меня никак не получается. Звук есть, но тихо и громче не могу сделать.
Коллегам на работе показала. Все технари, все водят. Инструкцию листали, тыкали-тыкали - не делается громче.
Я инструктора брала, потому что после сдачи на права не ездила много лет. Ему пожаловалась на звук. Он полистал инструкцию, потыкал кнопки и говорит - давай в сервис доедем где покупала, пусть исправляют по гарантии.
Приехали, озвучили проблему. Меня спрашивают: у вас телефон на андроиде или айфон? Андроид, отвечаю. Ну вот, говорят, магнитола у вас как телефон управляется - и по экрану сверху вниз пальцем проводят, а там регулятор громкости.
Иструктор говорит ему никогда не было так стыдно, типа должен был понять. И коллеги тоже в шоке, как всё просто, но никто из них не догадался.
Не только девочки дуры бывают.)))
ko6ka1988: Моюсь в душе - все время вода меняет температуру от холодной до кипятка.
Вот у нас нет гигиенического душа, а с водой та же фигня!
УрфинДжюс: Я лет 15 ковыряла
🙈и ни разу на упаковке надпись внимания не привлекла?! Что не надо выковыривать?
Grigoryanz: Я: у нас что подогрев дворников есть?
На ней уже лет 5 езжу.
*самакоролева*: , а кубики для бачка брефовские да. А на них на упаковке большими буквами написано, что кидать в упаковке. А я каждый раз материлась, потому что потом все руки и ногти синие.
А еще натуральную оболочку с сарделек всю жизнь снимала, а вместе с ней и полсардельки на выброс. Не так давно подруга глаза мне открыла
Дааааааааааа, сардельки тоже и не знала, где у меня обдув сидений холодный. Вертела эту штучку и жопа грелась. Вместо охлаждения.
ErichMaria: 🙈и ни разу на упаковке надпись внимания не привлекла?!
А кто ее читал вообще?
nastuffka: ковыряю таблетки))
Если оболочка у таблетки водорастворимая, то на упаковке это указано, посмотрите.
Вспомнился случай из моей древней молодости))
Примерно год 1996й.Жили мы в общаге и был у нас на кухне телевизор,в виде ящика такой и довольно немаленький,хотя уже и не советский,импортный какой то.
И ребёнок у нас был годовалый.
и вот как то раз включаем телек,а он не работает,только шум и полосы по экрану плывут.
Мы его и так и сяк,муж у меня вообще то мастер на все руки с детства уже был,всё мог починить и руками сделать,а тут ну никак!
Короче,повезли мы его в ремонтную мастерскую. Привозим,мастер включает,увидел эти полосы,какую то кнопку на передней панели нажал и всё заработало,и посмотрел ещё на нас ТАКИМИ глазами
оказывается ребенок нажал как то пока мы не видели А мы и стучали и трясли и кажется даже что то раскручивали)))
Cadiz: Если оболочка у таблетки водорастворимая, то на упаковке это указано, посмотрите.
Вы какой-то легкий путь предлагаете)))
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Ещё про духовку. Установили новую, отдельностоящую. Лепестрическую.
Я по инструкции её прогрела, как надо, а через пару дней решила что-то испечь. Устанавливаю температуру, режим - не работает. Звоню в сервис - говорят, много заказов, придём через неделю. Звоню в другой сервис - и приемщица мне говорит - Даже если у вас ничего не сломано, 1000 всё равно заплатите. За ложный вызов. Потому что эта духовка включается только по включении таймера.
Я сказала Ой и побежала включать. Всё работает…