Про странных покупателей с Авито.

Аноним 833: Думала, отправить или нет.
Ой, и мне предлагал. Не помню только этот же или нет - забанили сразу
Аноним 495: авито повышает стоимостьс комиссии авито доставки, пока неизвестно сколько(((.
так авито доставками никто пользоваться не станет. они ж по сути не уперлись никуда, можно хоть чем отправить, особенно, если комиссия зашкаливает
Аноним 416: Вот это неизвестно сколько вообще поразило в их уведомлении...
И меня, "узнаете после оформления" это вообще как?
КошкаБаскервилей,
Вот тоже в шоке. Оформил такой покупатель заказ, а у меня 200 не по щучьему велению сняли. Мне зачем оно? Либо сразу отменить заказ, тогда отзывы отриц пойдут. Я еще за свои деньги должна его буду бесплатно нести куда то, время тратить и бабки с меня спишут. Прелестно
Круто, значит это даже не проконтролировать никак, тупо кот в мешке . Ждём когда продавцу запретят отменять заказы) Или когда за отмену заказа без договорённости можно будет понижать рейтинг
Camia: Или когда за отмену заказа без договорённости можно будет понижать рейтинг
Сейчас за отмену заказа уровень сервиса продавца понижают, даже если покупатель его сам отменил
Вообще не понимаю зачем это делается. Известна категория в объявлении, цена вещи. В чем сложность писать комиссию сразу, как сейчас и не устраивать "танцы с бубнами".
Кому нужен взаимный обмен отзывами? пишите в личку, обменяемся.
За последнее время получаю уже второй плохой отзыв за вещи , которые отдаю даром на Авито. За то, что кто-то хотела забрать, а я отдала другим. При чем столько злости в отзывах. Как будто я была обязана. Последний вообще убил. женщина не пришла в оговоренный день и время. Естественно , не предупредив, на сообщения не отвечала, Прождала ее полдня. На след. день ответ от нее, придет в другой день. Позвонила другая женщина пришла и забрала, без проблем.
И тут прилетает негативный отзыв от той первой. Пишет , что некрасиво так поступать, отдала другим, как так можно и т. д.
Так во хочется спросить таких покупателей, когда ВЫ не приходите в оговоренный день и пропадаете даже не извинившись и не предупредив, , и игнорите сообщения, читаете и не отвечаете- это значит нормально. Все ок! А как вас не стали ждать и отдали другим, так как вам уже нет доверия, вы уже прокатили и не пришли в прошлый раз- так все! Конец света? Это почему-то сразу некрасиво и непорядочно? воспитанные люди так не поступают?
Аноним 169: Пишет , что некрасиво так поступать, отдала другим,
Некрасиво- читать сообщения и не отвечать. вот что по истине "некрасиво" . но покупатели за собой косяков не видят🤦♀️🤦♀️🤦♀️
Аноним 169,
Я перестала на Avito вещи бесплатно отдавать, каждый раз на какой-то негатив вырываешься всё настроение тебе испортят. Теперь только в группах ВК отдаю, в случае чего просто блокирую да и всё и профиль у меня там закрытый.
Аноним 169: За последнее время получаю уже второй плохой отзыв за вещи , которые отдаю даром на Авито.
Не нужно ничего даром отдавать на Авито. Там на такое маргиналы какие-то в основном откликаются, которым все должны, вплоть до "привезите мне в Пышму, я с детьми до вас не доеду". Ага, а я доеду, и тоже с детьми бесплатно. Некоторые, не здороваясь, сразу писали "Заберу" и пропадали
Вобщем, стала ставить цену минимальную, рублей 300-500 за большой пакет. Когда приходят, по ситуации уже отдаю бесплатно, игрушек сверху могу накинуть и т.д.
Бесплатно можно в барахолке на Юмаме так же разместить) Ну это просто дружеский совет, конечно)
Аноним 826: Я перестала на Avito вещи бесплатно отдавать, каждый раз на какой-то негатив вырываешься всё настроение тебе испортят
Это правда. Сколько раз отдавала даром или за шоколадку, столько негатива получала, Столько обвинений и грязи выливают. То не понравилось, что про шоколадку сказала, "только без начинки". Все тут же отзыв, что в объявлении у меня этого не написано. То уехала в командировку. Мужик написал: я уже купил шоколадку. Кто мне теперь возместит мои траты? Возмещайте мне ущерб. И накатал отзыв. Что из-за меня понес траты, что я недобросоветный продавец.
Если написано, что отдаю за вкусняшку, сами до последнего никогда не уточняют у меня за какую именно вкусняшку и что я хочу. Если осмелюсь и сама напишу что именно мне надо - все! шквал недовольства!
Поэтому тоже больше отдавать на Авито ничего не буду. . Только продавать.
Кстати, если ставишь цену 100 , чисто символически- то тут же вопросы , а что с вашими (например )джинсами не так? почему так дешево? Ну ...
Аноним 667: Бесплатно можно в барахолке на Юмаме так же разместить) Ну это просто дружеский совет, конечно)
На Ю маме - это отдельная песня. Могут мурыжить неделями , каждый раз завтраками кормить. Просить повезти в их район поближе ииии в итгге так и не забрать. Тоже подводили много-много раз. Туда подавать можно если только вам вещи не мешают , места не занимают и вы готовы отдавать из месяцами. Потому как уж больно не торопятся они за вещами и привыкли чтоб их ждали на брони неделями.
Аноним 169: На Ю маме - это отдельная песня. Могут мурыжить неделями , каждый раз завтраками кормить. Просить повезти в их район поближе ииии в итгге так и не забрать. Тоже подводили много-много раз.
Ого , мне такие ещё не попадались. Обычно четко и вовремя. Я сразу пишу, что не жду никого. Но буду знать, что и тут "привезите в мой район" есть Один плюс - отзыв негативный не напишут
Так же было на авито, одавала собаку в хорошие руки. Но было условие. В первый же день мне написало 50 человек, потихоньку всех отсеяла осталось человек 5. И вот одна неадекаватная дама меня прям достала. Надо было ей, что бы я собаку с попуткой отправила ей на север. Собака мелкая, такого стресса бы точно не перенесла. Я этой даме отказала. И она такой отзыв мне написала отвратительный. В итоге я ее пристроила в Екатере. А даме на отзыв ответ написала. Детские вещи раньше часто продавала, и отдавала, нормально всегда забирали. Один раз отвозила мобиль в Академ сама, но девушка мне оплатила достаку.
Аноним 184,
Отзывы можно обжаловать и удалить
Aнoним: Третий мне доказывал, что я нахожусь в г. Балабаново по адресу ул. Лесная, дом 1. Весна...
🤣🤣🤣
Скажите..а кого-то были покупатели странные...в чём..говорили , что инвалид..писали , мол..эта и та понравились вещи, пропадали- объявлялись..просили подобрать что-то подешевле..а когда им предлагаешь с небольшим браком, но хорошую вещь- так они ещё и злятся...
Аноним 818,
Мистика...
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На оскелли комиссия 25%, авито тоже туда стремятся)