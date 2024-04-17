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Про странных покупателей с Авито.

Аноним 169

Аноним 249: Авито, процесс упаковки снимайте на видео.

и куда я с этим видео?))) в суд)) Авито явно разбираться не будут. У них на все вопросы один шалбонный ответ. и тот от робота))

Аноним 537

Аноним 169: куда я с этим видео?))) в суд)) Авито явно разбираться не будут.

Компенсируют они видео и фото им в техподдержку, составляете обращение, в течение нескольких дней рассматривают, потом стоимость из вашего объявления вам вернут.

Аноним 970

Я не добавляю к цене стоимость доставки. Будет совсем большая комиссия - перестану доставку включать. Считаю, что это типа моя плата за возможность продавать на авито)) Но я сильно дорогие вещи не продаю. А, допустим, технику доставкой не отправляю

Аноним 413

Аноним 169: Подскажите кто знает, если я отправлю посуду и она придет к покупателю разбитая, мне кто-то компенсирует убытки?

мониторила этот вопрос, т.к продавала немецкий обеденный сервиз на 12 персон из 72 предметов).
Поняла из различных отзывов, что не стоит отправлять через авито, хоть они и провозглашают, что вернут. На деле со скандалом и длительными переписками возвращают какие- то смешные суммы со своей оценкой.
Вот разбили бы они несколько или даже один предмет- это резко бы цена сервиза уменьшилась, т.к уже некомплектность сервиза, а авито бы мне оплатили только одну единицу по своей оценке.
Не стала я рисковать, нашёлся покупатель, который сам из Челябинска приехал и забрал товар.

Camia

Аноним 970,

Я 5% тоже не добавляла, а сейчас 11, По-моему, перебор.

Аноним 833

Camia: сейчас 11, По-моему, перебор.

Монополисты, пока новой площадки не будет, лучше не станет.

Аноним 667

У всех появилась инфа по процентам в объявлении? Стали предварительно показывать сколько снимут

Аноним 785

Аноним 667,

Где? Я не вижу.

Аноним 547

Заходите в объявление, нажимаете настроить доставку. И видите комиссию.

Аноним 667

Аноним 785: Где? Я не вижу

Или в настройках доставки как выше написали или нажмите редактировать объявление и будет видно комиссию

Аноним 331

Аноним 667,

Появилась. 9%

Аноним 785

У меня 5% везде показывает.

Аноним 667

Аноним 785: У меня 5% везде показывает

Повезло
У меня 9 и 11

Аноним 833

У меня 11 % (((

Аноним 357

Я вообще тут попала на цыганское логово на авито угораздило отзыв оставить и теперь меня терроризируют. Вот иду заявление в полицию писать, но они знают мой дом, ремонт делали же, и полиция не спасёт в случае чего. Жуть просто

Аноним 357

На Авито жалобу оставила, скрины вставила, чтобы заблокировали эти аккаунты с их объявлениями, но они ничего не сделают ответили, типа идите сами в полицию и разбирайтесь... а эти пусть дальше людей облапошивают.
А ведь мне так помог бы отзыв настоящий, а не заказной! Там же таборами отзывы строчат, как я понимаю((((

Аноним 897

Аноним 357: Я вообще тут попала на цыганское логово на авито

в каком смысле?

Аноним 357

Аноним 897,
Ремонт надо было небольшой, нарвалась вот на объявление, у них их много причём, рейтинг хороший, потом доперло, что все от одного периода написанные, на вид я и не подумала на цыган знала бы, не связалась, конечно!

Тема не об этом, конечно))) просто наболело, написала про опасность такую.

Аноним 249

Аноним 833,
Мешок есть, но у него нет безопасной сделки

Аноним 249

Аноним 357: не

В СМИ? Е1 любят подобное, а цыгане не любят привлекать внимание к своим персонам

Аноним 357

Аноним 249,

Кстати, хорошая идея с е1. Я как-то им писала и статья выходила по моей теме, дело сдвинуть удалось!

Аноним 938

Скажите как вы вежливо отказываете покупателю в авито доставке. Женщина выбирает вещи по 50р/ шт,хотя продаю пакетом вещи .. и требует скидку уже три дня. Я устала от нее. Объясняю что мне не выгодно отправлять, а она залпдила : у вас подключена авито доставка, я беру эти вещи. Говорю оформляйте, но ей скидку надо.

Амамама

Аноним 938: я беру эти вещи

Увеличьте стоимость вещей в объявлении и этой курице напишите, что вам уважаемая скидочка (до той цены кооторая была). Оформляемся.

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