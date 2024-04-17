Про странных покупателей с Авито.

Аноним 169: куда я с этим видео?))) в суд)) Авито явно разбираться не будут.
Компенсируют они видео и фото им в техподдержку, составляете обращение, в течение нескольких дней рассматривают, потом стоимость из вашего объявления вам вернут.
Я не добавляю к цене стоимость доставки. Будет совсем большая комиссия - перестану доставку включать. Считаю, что это типа моя плата за возможность продавать на авито)) Но я сильно дорогие вещи не продаю. А, допустим, технику доставкой не отправляю
Аноним 169: Подскажите кто знает, если я отправлю посуду и она придет к покупателю разбитая, мне кто-то компенсирует убытки?
мониторила этот вопрос, т.к продавала немецкий обеденный сервиз на 12 персон из 72 предметов).
Поняла из различных отзывов, что не стоит отправлять через авито, хоть они и провозглашают, что вернут. На деле со скандалом и длительными переписками возвращают какие- то смешные суммы со своей оценкой.
Вот разбили бы они несколько или даже один предмет- это резко бы цена сервиза уменьшилась, т.к уже некомплектность сервиза, а авито бы мне оплатили только одну единицу по своей оценке.
Не стала я рисковать, нашёлся покупатель, который сам из Челябинска приехал и забрал товар.
Аноним 970,
Я 5% тоже не добавляла, а сейчас 11, По-моему, перебор.
Camia: сейчас 11, По-моему, перебор.
Монополисты, пока новой площадки не будет, лучше не станет.
У всех появилась инфа по процентам в объявлении? Стали предварительно показывать сколько снимут
Аноним 785: Где? Я не вижу
Или в настройках доставки как выше написали или нажмите редактировать объявление и будет видно комиссию
Я вообще тут попала на цыганское логово на авито угораздило отзыв оставить и теперь меня терроризируют. Вот иду заявление в полицию писать, но они знают мой дом, ремонт делали же, и полиция не спасёт в случае чего. Жуть просто
На Авито жалобу оставила, скрины вставила, чтобы заблокировали эти аккаунты с их объявлениями, но они ничего не сделают ответили, типа идите сами в полицию и разбирайтесь... а эти пусть дальше людей облапошивают.
А ведь мне так помог бы отзыв настоящий, а не заказной! Там же таборами отзывы строчат, как я понимаю((((
Аноним 897,
Ремонт надо было небольшой, нарвалась вот на объявление, у них их много причём, рейтинг хороший, потом доперло, что все от одного периода написанные, на вид я и не подумала на цыган знала бы, не связалась, конечно!
Тема не об этом, конечно))) просто наболело, написала про опасность такую.
Аноним 357: не
В СМИ? Е1 любят подобное, а цыгане не любят привлекать внимание к своим персонам
Аноним 249,
Кстати, хорошая идея с е1. Я как-то им писала и статья выходила по моей теме, дело сдвинуть удалось!
Скажите как вы вежливо отказываете покупателю в авито доставке. Женщина выбирает вещи по 50р/ шт,хотя продаю пакетом вещи .. и требует скидку уже три дня. Я устала от нее. Объясняю что мне не выгодно отправлять, а она залпдила : у вас подключена авито доставка, я беру эти вещи. Говорю оформляйте, но ей скидку надо.
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и куда я с этим видео?))) в суд)) Авито явно разбираться не будут. У них на все вопросы один шалбонный ответ. и тот от робота))